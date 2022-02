Inverni sempre meno freddi: come sarà la situazione a Milano-Cortina 2026? (Di martedì 22 febbraio 2022) Chiusi a Pechino i primi Giochi invernali senza neve: stagione sempre meno fredda, uno studio di 3Bmeteo Archiviate le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 si guarda alla prossima edizione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, anche dal punto di vista climatico. La cerimonia di domenica 20 febbraio 2022 ha messo i sigilli alla prima edizione senza neve della storia delle Olimpiadi Invernali e ci si chiede se nell’inverno 2026 ci sarà la neve o meno a Milano e Cortina. Impossibile dirlo oggi. È però palese come gli Inverni negli ultimi anni sul Nord Italia siano via via meno freddi e, spesso, anche più secchi. L’analisi delle ultime stagioni fredde ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 22 febbraio 2022) Chiusi a Pechino i primi Giochi invernali senza neve: stagionefredda, uno studio di 3Bmeteo Archiviate le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 si guarda alla prossima edizione dei Giochi di, anche dal punto di vista climatico. La cerimonia di domenica 20 febbraio 2022 ha messo i sigilli alla prima edizione senza neve della storia delle Olimpiadi Invernali e ci si chiede se nell’invernocila neve o. Impossibile dirlo oggi. È però paleseglinegli ultimi anni sul Nord Italia siano via viae, spesso, anche più secchi. L’analisi delle ultime stagioni fredde ...

