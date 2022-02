Inflazione | Istat | balzo energia ma tensioni crescita anche in altri settori**

(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - Se "i Beni energetici regolamentati trainano la fiammata" dell'inflazione, che a gennaio ha toccato il 4,8% annuo, facendo registrare per il comparto "unasu base annua mai registrata,inflazionistiche crescenti si manifestanoincomparti merceologici". Lo scrive l'commentando il dato del mese passato ma evidenziando che come "la componente di fondo, al netto di energetici e alimentari freschi conferma il dato di dicembre grazieal rallentamento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti, i cui andamenti tendenziali sono ancora condizionati dalle limitazioni alla mobilità dovute alla pandemia".

