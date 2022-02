Inflazione in Italia mai così alta dal 1996: +1,6% a gennaio, +4,8% su base annua. Pesa la bolletta energetica (Di martedì 22 febbraio 2022) A gennaio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dell’1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua (da +3,9% del mese precedente). L’Istat conferma la stima preliminare dell’Inflazione che registra una forte accelerazione, raggiungendo un livello tendenziale che non si registrava da aprile 1996, quando il Nic registrò la medesima variazione tendenziale. I Beni energetici regolamentati trainano questa fiammata con una crescita su base annua mai registrata, ma tensioni inflazionistiche crescenti si manifestano anche in altri comparti merceologici, commenta l’istituto. L”Inflazione di fondo’, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rimane stabile ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 febbraio 2022) Al’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dell’1,6% sumensile e del 4,8% su(da +3,9% del mese precedente). L’Istat conferma la stima preliminare dell’che registra una forte accelerazione, raggiungendo un livello tendenziale che non si registrava da aprile, quando il Nic registrò la medesima variazione tendenziale. I Beni energetici regolamentati trainano questa fiammata con una crescita sumai registrata, ma tensioni inflazionistiche crescenti si manifestano anche in altri comparti merceologici, commenta l’istituto. L”di fondo’, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rimane stabile ...

