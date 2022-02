Inchiesta Open: Senato (167 si e 76 no) approva conflitto attribuzione con procura Firenze. Centrosinistra spaccato: Pd a favore, M5S contro (Di martedì 22 febbraio 2022) Viene sollevato conflitto d'attribuzione davanti alla Consulta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 22 febbraio 2022) Viene sollevatod'davanti alla Consulta L'articolo proviene daPost.

