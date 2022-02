In Ucraina le carestie di epoca staliniana sono un conto aperto

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 22 febbraio 2022) Forse è già tardi per l’infarinatura di notizie su Urss/Russia eche aiuti a non cavarsela pubblicando foto di disgustosi tatuaggi nazisti, o di monumenti che celebrano Stepan Bandera come eroe e martire nazionale. Quando si tratta di Europa centrale e orientale le cosetragicamente complicate, e losoprattutto per gli anni e le nazioni in cui l’insofferenza contro la terribile oppressione stalinista indusse ad alleanze più o meno spurie con la Germania nazista, dalle conseguenze micidiali, compresa la partecipazione attiva alla caccia e allo sterminio degli ebrei. Sto leggendo una biografia (in inglese) di Bandera, dello storico polacco Grzegorz Rossolinski-Liebe, di cui mi ha informato Wlodek Goldkorn, e che segnalo a chi volesse saggiarla: “Stepan Bandera. The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist. ...