In medicina la tecnologia fa passi da gigante | ecco le ossa sintetiche che sostituiranno le protesi

Leggi su computermagazine

(Di martedì 22 febbraio 2022) Un nuovo tipo dipotrebbe sostituire le. Sembra incredibile, vero? Eppure è proprio quello che potrebbe accadere in futuro grazie ad un assurdo progetto in corso. Vediamo di che si tratta. Lesono molto importanti per coloro che hanno perso un arto – Computermagazine.itÈ da molti anni che la comunità scientifica si occupa di lavorare in maniera intensiva per sviluppare un’alternativa sintetica alle. Lo scopo sarebbe quello di riparare velocemente i tessuti malati o danneggiati, portando il paziente ad avere nuovamente le parti del corpo risanate. Per fare ciò hanno pensato di concentrarsi sull’evoluzione della proliferazione cellulare con una particolare tecnica di laboratorio che, grazie alla crescita di cellule ossee sui materiali “scaffold“, poteva essere possibile ...