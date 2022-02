In Lea Un Nuovo Giorno scoppia l’amore tra la protagonista e Marco? Anticipazioni 1 marzo (Di martedì 22 febbraio 2022) Si avvia verso il finale Lea Un Nuovo Giorno, la fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti. I due torneranno di Nuovo su Rai1 oggi, 22 febbraio, e poi faranno lo stesso la prossima settimana, l’1 marzo, con il gran finale di questa prima, e sicuramente non ultima, stagione. Le cose per Lea si complicano in corsia ma anche nella vita privata visto che si ritrova a fare i conti con quello che prova per il suo ex Marco. I due presto si troveranno stretti in un imbuto e a quel punto la dolce infermiera potrebbe non poter più fare dietrofront. Le Anticipazioni dell’ultima puntata di Lea Un Nuovo Giorno rivelano che il rapporto tra Marco e la sua ex finirà di Nuovo in tilt quando lei lo accuserà di averla ingannata e presa ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Si avvia verso il finale Lea Un, la fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti. I due torneranno disu Rai1 oggi, 22 febbraio, e poi faranno lo stesso la prossima settimana, l’1, con il gran finale di questa prima, e sicuramente non ultima, stagione. Le cose per Lea si complicano in corsia ma anche nella vita privata visto che si ritrova a fare i conti con quello che prova per il suo ex. I due presto si troveranno stretti in un imbuto e a quel punto la dolce infermiera potrebbe non poter più fare dietrofront. Ledell’ultima puntata di Lea Unrivelano che il rapporto trae la sua ex finirà diin tilt quando lei lo accuserà di averla ingannata e presa ...

