In Francia Pécresse non sa di chi fidarsi e ritaglia le foto di famiglia

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il dubbio è un veleno e Valérie, candidata alle presidenziali francesi del 10 aprile per i Républicains, è costretta ad assaggiarne un pochino ogni giorno. L’elezione da parte dei gollisti dellaera stata una ventata d’aria fresca: non era la favorita, quindi aveva l’aura dell’outsider, cosa imprescindibile per un partito schiacciato all’esterno tra il macronismo e l’estrema destra, e soffocato al suo interno da molti politici ingombranti ancorché poco votati.è in politica da tanti anni, ha esperienza di governo, è studiosa e preparata: la figura adatta per tirare fuori un’offerta politica contemporanea e credibile, tanto che anche l’entourage del presidente Emmanuel Macron aveva iniziato ad avere qualche preoccupazione in più. Un conto è confrontarsi con l’estrema destra, un altro è avere una rivale ...