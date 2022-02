In arrivo sanzioni per la Russia, ma resta il nodo del settore energetico: cosa potrebbe succedere all’Italia (Di martedì 22 febbraio 2022) Sarebbe già pronto il pacchetto di sanzioni per la Russia, in caso di aggressione nei confronti dell’Ucraina. L’obiettivo del Governo italiano è ottenere l’esclusione del settore energetico, per non compromettere la forte dipendenza dell’Italia dal gas di Mosca. Quali settori potrebbero essere coinvolti dalle sanzioni e quali conseguenze potrebbero avere per l’Italia. Crisi tra Russia e Ucraina, quando potrebbero scattare le sanzioni Le sanzioni contro la Russia sarebbero state delineate dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, tramite un confronto serrato con il suo capo di gabinetto Bjoern Seibert, gli uffici del Dipartimento di Stato Usa e con il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 febbraio 2022) Sarebbe già pronto il pacchetto diper la, in caso di aggressione nei confronti dell’Ucraina. L’obiettivo del Governo italiano è ottenere l’esclusione del, per non compromettere la forte dipendenza dell’Italia dal gas di Mosca. Quali settoriro essere coinvolti dallee quali conseguenzero avere per l’Italia. Crisi trae Ucraina, quandoro scattare leLecontro lasarebbero state delineate dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, tramite un confronto serrato con il suo capo di gabinetto Bjoern Seibert, gli uffici del Dipartimento di Stato Usa e con il ...

