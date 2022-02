Ilary Blasi pubblica un video su Instagram: risponde così al gossip sulla fine del suo matrimonio con Totti? (Di martedì 22 febbraio 2022) Una crisi matrimoniale tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Il gossip fa il giro di giornali e social in pochi minuti. E ora arriva il “commento” di lei. Si può chiamare così? Sì. Ed è abbastanza diretto. In una Instagram story, Blasi è in treno, si toglie la mascherina e fa una linguaccia. Come a dire, “cosa volete da me?”. O come a smentire una crisi che secondo i più vicini alla coppia sarebbe “gonfiata” dai media. Non va dimenticato che giusto una settmana fa, Blasi ha quasi “anticipato” tutto questo con una battuta, ospite dello show di Michelle Hunziker: “Io stesso marito da vent’anni e, se non pubblico una foto per una settimana, dicono che stiamo in crisi, che ci siamo lasciati”. Intanto sui social i commenti a quello che senza dubbio, linguaccia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Una crisi matrimoniale trae Francesco? Ilfa il giro di giornali e social in pochi minuti. E ora arriva il “commento” di lei. Si può chiamare? Sì. Ed è abbastanza diretto. In unastory,è in treno, si toglie la mascherina e fa una linguaccia. Come a dire, “cosa volete da me?”. O come a smentire una crisi che secondo i più vicini alla coppia sarebbe “gonfiata” dai media. Non va dimenticato che giusto una settmana fa,ha quasi “anticipato” tutto questo con una battuta, ospite dello show di Michelle Hunziker: “Io stesso marito da vent’anni e, se non pubblico una foto per una settimana, dicono che stiamo in crisi, che ci siamo lasciati”. Intanto sui social i commenti a quello che senza dubbio, linguaccia ...

