Ilary Blasi e Totti, crisi è una fake news? La reazione della conduttrice dell’Isola (Di martedì 22 febbraio 2022) Mentre sul web si rincorre la notizia della presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, le persone vicine alla coppia avrebbero smorzato i gossip che tirano in ballo presunti flirt, liti e separazioni dietro l’angolo. Ma qual è la verità? Ilary Blasi e Totti, la reazione della conduttrice sul gossip Dopo gli ultimi dettagli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 22 febbraio 2022) Mentre sul web si rincorre la notiziapresuntatrae Francesco, le persone vicine alla coppia avrebbero smorzato i gossip che tirano in ballo presunti flirt, liti e separazioni dietro l’angolo. Ma qual è la verità?, lasul gossip Dopo gli ultimi dettagli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - sav_e_1410 : Per favore, qualcuno si ritrova il twit di auguri di Salvini a Francesco Totti ed Ilary Blasi? - _enz29 : RT @Gazzetta_it: Totti, le voci si infittiscono: ci sarebbe Noemi Bocchi dietro la rottura con Ilary Blasi -