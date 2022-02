Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati? Tutto falso, nessuna crisi, matrimonio salvo: parla un amico di famiglia (Di martedì 22 febbraio 2022) Nelle ultime ore i rumors sulla presunta separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi ha fatto il giro del web: i diretti interessati non hanno mai confermato o smentito la notizia, ma amici di famiglia vicini alla coppia hanno assicurato che sia Tutto falso. Leggi anche: Ilary Blasi parla di Francesco Totti: «Se non vedono... Leggi su donnapop (Di martedì 22 febbraio 2022) Nelle ultime ore i rumors sulla presunta separazione diha fatto il giro del web: i diretti interessati non hanno mai confermato o smentito la notizia, ma amici divicini alla coppia hanno assicurato che sia. Leggi anche:di: «Se non vedono...

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - foggylady : RT @LucillaMasini: ULTIM'ORA Totti e Ilary Blasi in crisi. Prima di lasciarsi aspettano il responso del Var. #Totti #ilaryblasi #matrimo… - avtistich : RT @sandrinaadmni: No raga, non stiamo parlando di una coppia qualsiasi. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui che le dedic… -