Ilary Blasi e Francesco Totti | flirt e relazioni tra i motivi della crisi di coppia?

Continuano i rumors sulla crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti: lui starebbe con un'altra, lei avrebbe avuto un flirt con un collega. Nuove indiscrezioni sulla crisi del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti: questa volta a riportarle è il Corriere della Sera. Il quotidiano milanese, nel numero in edicola oggi, spiega che Ilary in passato avrebbe avuto un flirt con un collega, Totti, da parte sua, si sarebbe infatuato di un'altra donna. Ilary Blasi e Francesco Totti sono tra le "coppie reali" dello spettacolo italiano, la loro storia d'amore è coronata con il matrimonio.

