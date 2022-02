Il video del ragazzo “aggredito” da cinque poliziotti | era armato e non riguarda l’Italia

Leggi su open.online

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il 20 febbraio 2022 la pagina Facebook “Calabria” pubblica undove undiscute vistosamente con un agente di polizia per poi venire fermato energicamente insieme ad altri suoi colleghi. La pagina, attraverso un post che ha superato in poco tempo le 2.700 condivisioni, non fornisce alcun contesto facendo intendere che la scena sia stata ripresa in un luogo non precisato della Regione Calabria e comunque del territorio italiano, ma non è così. Per chi ha fretta Ilviene condiviso facendo intendere che riguardi un fatto avvenuto in Italia. Chi ha condiviso ilnon fornisce alcun elemento sulla vicenda, lasciando libera interpretazione a chi lo osserva. Il fatto risale al febbraio 2021 in Portogallo. Ilfilmato, oltre a insultare gli agenti, rifiutava di essere ...