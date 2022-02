Il trailer di Guida Astrologica per Cuori Infranti 2 svela che l’uscita su Netflix è imminente (video) (Di martedì 22 febbraio 2022) Alice ci riprova in Guida Astrologica per Cuori Infranti 2. A sorpresa, Netflix ha svelato il trailer della seconda stagione della serie tv basata sull’omonimo romanzo di Silvia Zucca, rinnovata alla vigilia del lancio, lo scorso ottobre. La protagonista è Alice, 35 anni e single (non per scelta), che lavora come assistente di produzione in un piccolo network televisivo, con ben poche possibilità di carriera, sebbene spesso lei sia la persona più competente nella stanza. Come se non bastasse, il suo ex ragazzo Carlo sta per sposarsi e diventare padre. A questo si aggiunge l’arrivo di Davide, il nuovo affascinante e misterioso direttore creativo, assunto con il severo compito di verificare la produttività del team. La vita di Alice però sta per cambiare completamente ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Alice ci riprova inper2. A sorpresa,hato ildella seconda stagione della serie tv basata sull’omonimo romanzo di Silvia Zucca, rinnovata alla vigilia del lancio, lo scorso ottobre. La protagonista è Alice, 35 anni e single (non per scelta), che lavora come assistente di produzione in un piccolo network televisivo, con ben poche possibilità di carriera, sebbene spesso lei sia la persona più competente nella stanza. Come se non bastasse, il suo ex ragazzo Carlo sta per sposarsi e diventare padre. A questo si aggiunge l’arrivo di Davide, il nuovo affascinante e misterioso direttore creativo, assunto con il severo compito di verificare la produttività del team. La vita di Alice però sta per cambiare completamente ...

