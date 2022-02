Il teatro protagonista del percorso formativo

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 22 febbraio 2022) Sabato 12 febbraio, gli studenti del liceo Torquato Tasso di Salerno, unitamente ai loro colleghi del Francesco Severi, hanno partecipato in qualità di spettatori e “critici” in erba, alla messa in scena della tragicommedia “Le signorine” interpretata dalle attrici Isa Danieli e Giuliana De Sio. Forse sarà stata colpa della pandemia che ha tenuto tutti noi studenti lontani dai teatri per alcuni anni ma abbiamo avvertito palpabile l’emozione sia in sala che in palcoscenico, attivando quel particolare contatto che ogni artista ricerca. Molto sentita l’interpretazione di entrambe le attrici, le quali hanno fatto “passare”, con forza e semplicità, il tema trattato, attuale per la condizione delle donne in questo periodo storico, che ha reso la rappresentazione particolarmente percepita da parte delle ragazze. Delle figure di donna schizzate ci ha particolarmente colpito il ruolo ...