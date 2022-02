Il settore dell’auto è il banco di prova per il futuro economico italiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Bosch ha annunciato 700 esuberi nello stabilimento di Bari, patria del diesel common rail. Marelli ha comunicato ai sindacati il rischio per 550 dipendenti. La pisana Vitesco Technologies prevede 750 esuberi dal 2024. E se colossi del genere non riescono a stare al passo con la riconversione verso l’auto green, cosa succederà alle piccole e medie imprese e ai produttori di componentistica? Una tempesta perfetta si sta abbattendo sul settore automotive: la crisi dei chip, il caro energia e dei costi delle materie prime, i volumi di produzione incerti a causa della pandemia e, soprattutto, la transizione ecologica. Una profonda e radicale trasformazione, funzionale a sostenere la svolta green, confermata dalla recente decisione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite) di fare propria la linea dell’Ue: dal 2035 stop alle immatricolazioni di auto ... Leggi su linkiesta (Di martedì 22 febbraio 2022) Bosch ha annunciato 700 esuberi nello stabilimento di Bari, patria del diesel common rail. Marelli ha comunicato ai sindacati il rischio per 550 dipendenti. La pisana Vitesco Technologies prevede 750 esuberi dal 2024. E se colossi del genere non riescono a stare al passo con la riconversione verso l’auto green, cosa succederà alle piccole e medie imprese e ai produttori di componentistica? Una tempesta perfetta si sta abbattendo sulautomotive: la crisi dei chip, il caro energia e dei costi delle materie prime, i volumi di produzione incerti a causa della pandemia e, soprattutto, la transizione ecologica. Una profonda e radicale trasformazione, funzionale a sostenere la svolta green, confermata dalla recente decisione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite) di fare propria la linea dell’Ue: dal 2035 stop alle immatricolazioni di auto ...

