Il Senato russo approva l'uso di militari all'estero

Il Senato russo ha approvato l'utilizzo di forze militari all'estero, come richiesto oggi dal presidente Vladimir Putin a sostegno dei separatisti nell'Ucraina dell'est.

22 febbraio 2022

