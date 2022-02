Il racconto-choc di Enrico Morabito: "Sanno dove abito...", parla il prof pestato dagli studenti (Di martedì 22 febbraio 2022) Dalla parte dei più deboli, sempre e comunque. La mission di Eleonora Daniele, che conduce da anni Storie italiane su Rai 1, è ben chiara. Anche negli ultimi giorni si sta occupando con le sue telecamere e i suoi inviati di tanti temi di attualità. Nell'ultima puntata si è occupata della vicenda di Enrico Morabito, supplente 42enne di una scuola media di Casavatore, vicino Napoli. L'uomo è stato vittima di una violenta aggressione da parte di cinque uomini. Tutto farebbe sembrare ad un raid punitivo. Il motivo? A quanto pare i suoi rimproveri ad una classe un po' sopra le righe, forse indisciplinata. "Fino a venerdì c'era il mio sangue sui vetri del palazzo”, racconta incredulo il professore. A Storie Italiane Morabito racconta di avere affrontato il tema della sessualità quando ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Dalla parte dei più deboli, sempre e comunque. La mission di Eleonora Daniele, che conduce da anni Storie italiane su Rai 1, è ben chiara. Anche negli ultimi giorni si sta occupando con le sue telecamere e i suoi inviati di tanti temi di attualità. Nell'ultima puntata si è occupata della vicenda di, supplente 42enne di una scuola media di Casavatore, vicino Napoli. L'uomo è stato vittima di una violenta aggressione da parte di cinque uomini. Tutto farebbe sembrare ad un raid punitivo. Il motivo? A quanto pare i suoi rimproveri ad una classe un po' sopra le righe, forse indisciplinata. "Fino a venerdì c'era il mio sangue sui vetri del palazzo”, racconta incredulo ilessore. A Storie Italianeracconta di avere affrontato il tema della sessualità quando ...

