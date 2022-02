Il prefetto di Cagliari | «Non possiamo impedire ai tifosi del Napoli i cori contro Cagliari»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 febbraio 2022) Aitani non è andata giù la marcia degli ultras delnel centro della città, scortati dalla polizia, liberi di intonare. Le forze politiche hanno accusato il questore che si è difeso dicendo: «Obbligare idela salire sui bus avrebbe provocato la guerriglia». È stata presentata un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Lamorgese. È intervenuto anche ildiGianfranco Tomao che ha rilasciato dichiarazioni all’agenzia Ansa: “Idelsi sono rifiutati di salire sui bus, a quel punto si è ritenuto di non usare la forza anche per non acuire la situazione, ...