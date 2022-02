Il piano per il trasferimento del presidente Zelenski dalla Kiev a Leopoli (Di martedì 22 febbraio 2022) Diversi funzionari dell'amministrazione Biden hanno discusso con il governo ucraino un piano che prevede il trasferimento del presidente Volodymyr Zelenski dalla capitale a Leopoli, vicino alla frontiera polacca, in caso di invasione russa... Leggi su europa.today (Di martedì 22 febbraio 2022) Diversi funzionari dell'amministrazione Biden hanno discusso con il governo ucraino unche prevede ildelVolodymyrcapitale a, vicino alla frontiera polacca, in caso di invasione russa...

Advertising

gparagone : Per gli italiani si sta mettendo male. Non solo sul piano dei #DirittiSospesi e della #Democrazia in pausa, ma anc… - Corriere : ?? Il piano per riportare i turisti in Italia - limesonline : La Germania in particolare, ma anche la Francia per altre ragioni, hanno già fatto capire di volerci andare piano c… - TelenordLiguria : Provincia per provincia ecco cosa succederà… - RebelEkonomist : secolo scorso un'altra persona, in nome della 'germanicità' di alcune zone, invadeva pian piano altri Paesi. E anch… -