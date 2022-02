Il piano di Bruxelles contro caro bollette e crisi energetica (Di martedì 22 febbraio 2022) La Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo e agli Stati membri il suo piano per far fronte alla crisi energetica la terrà occupata almeno fino al 2023. Il piano prevede, tra le altre cose, “misure drastiche” per porre fine alla dipendenza dell’Unione europea dalle importazioni di energia dalla Russia, con l’istituzione di una “riserva strategica” europea di gas. È quanto riferisce il quotidiano Handelsblatt, che ha visionato il testo. La Commissione europea avverte che, rispetto alle prospettive dello scorso autunno, la situazione del costo dell’energia “è peggiorata e probabilmente durerà più a lungo”, come riporta l’Agenzia Nova citando il giornale tedesco. Con livelli di stoccaggio storicamente bassi e continue difficoltà di approvvigionamento del gas, i prezzi di tale fonte di energia e ... Leggi su formiche (Di martedì 22 febbraio 2022) La Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo e agli Stati membri il suoper far fronte allala terrà occupata almeno fino al 2023. Ilprevede, tra le altre cose, “misure drastiche” per porre fine alla dipendenza dell’Unione europea dalle importazioni di energia dalla Russia, con l’istituzione di una “riserva strategica” europea di gas. È quanto riferisce il quotidiano Handelsblatt, che ha visionato il testo. La Commissione europea avverte che, rispetto alle prospettive dello scorso autunno, la situazione del costo dell’energia “è peggiorata e probabilmente durerà più a lungo”, come riporta l’Agenzia Nova citando il giornale tedesco. Con livelli di stoccaggio storicamente bassi e continue difficoltà di approvvigionamento del gas, i prezzi di tale fonte di energia e ...

