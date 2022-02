Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 25 febbraio: Tina riceve una proposta da Sandro (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Paradiso delle Signore continua ad occupare il suo posto nel palinsesto pomeridiano di Rai Uno dal lunedì al Venerdì, tenendo compagnia ai suoi fedelissimi telespettatori. La puntata che andrà in onda in prima visione assoluta venerdì 25 febbraio 2022 si preannuncia già da ora ricca di emozioni e clamorosi colpi di scena. Le vicende nel corso del nuovo episodio saranno principalmente incentrate sul brano che Sandro vorrebbe far incidere a Tina. Si parlerà inoltre del tradimento di Rocco nei confronti di Maria e del ritorno in Città di Adelaide. Gli spoiler rivelano inoltre che Beatrice si riavvicinerà a Dante, mentre il caso Ravasi verrà definitivamente chiuso. Facciamo insieme il punto della situazione, entrando maggiormente nei dettagli. Il Paradiso ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilcontinua ad occupare il suo posto nel palinsesto pomeridiano di Rai Uno dal lunedì al Venerdì, tenendo compagnia ai suoi fedelissimi telespettatori. La puntata che andrà in onda in prima visione assoluta venerdì 252022 si preannuncia già da ora ricca di emozioni e clamorosi colpi di scena. Le vicende nel corso del nuovo episodio saranno principalmente incentrate sul brano chevorrebbe far incidere a. Si parlerà inoltre del tradimento di Rocco nei confronti di Maria e del ritorno in Città di Adelaide. Gli spoiler rivelano inoltre che Beatrice si riavvicinerà a Dante, mentre il caso Ravasi verrà definitivamente chiuso. Facciamo insieme il punto della situazione, entrando maggiormente nei dettagli. Il...

parcomaiella : RT @YourAbruzzo: Il Parco fluviale delle Acquevive a Taranta Peligna è un piccolo paradiso in uno dei punti più spettacolari del @parcomaie… - ilparadisodell2 : RT @fpogliani: Perché #Ferdinando ne #ilparadisodellesignore è attratto da #Ludovica? #FabioFulco nella mia intervista per @tvserial_it rac… - tvserial_it : RT @fpogliani: Perché #Ferdinando ne #ilparadisodellesignore è attratto da #Ludovica? #FabioFulco nella mia intervista per @tvserial_it rac… - fpogliani : Perché #Ferdinando ne #ilparadisodellesignore è attratto da #Ludovica? #FabioFulco nella mia intervista per… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Dante mente a Beatrice -