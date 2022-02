Il nemico russo non compatta Dem e Gop. Era questo il piano di Biden? (Di martedì 22 febbraio 2022) Trovare un nemico esterno nei momenti di crisi è una tattica della notte dei tempi. Soprattutto se le cose in patria vanno male, lo insegnano condottieri, imperatori e leader di oggi. A Washington le cose non vanno bene da tempo e l’assalto a Capitol Hill di un anno fa non ha affatto compattato il Paese InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 22 febbraio 2022) Trovare unesterno nei momenti di crisi è una tattica della notte dei tempi. Soprattutto se le cose in patria vanno male, lo insegnano condottieri, imperatori e leader di oggi. A Washington le cose non vanno bene da tempo e l’assalto a Capitol Hill di un anno fa non ha affattoto il Paese InsideOver.

SunnyNamu_ : Io in campo nemico mentre vedo un russo avvicinarsi: - bigimauro : @loucattani continuare a indicare #Putin come #nemico è errore politico che pagheremo duramente. #Russia è #Europa… - franco56it : I giovani guerrieri italiani, sono già in fermento e pronti a partire per combattere contro il nemico Russo. Regola… - _Axel100 : RT @fdrpzebra16: Tutto l'esercito russo schierato sul confine di Mosca a farsi sparare per tutta la guerra sperando che l'esercito nemico s… - jamesford940 : RT @fdrpzebra16: Tutto l'esercito russo schierato sul confine di Mosca a farsi sparare per tutta la guerra sperando che l'esercito nemico s… -