Il meteo in Campania: le previsioni per martedì 22 febbraio (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco le previsioni meteo per la Campania di oggi, martedì 22 gebbraio Avellino – Sereno. I venti saranno prevalentemente forti e soffieranno da NNE con intensità di 38 km/h. Possibili raffiche fino a 51 km/h. Temperatura minima di 3 °C e massima di 11 °C. Benevento – Sereno. Vento da Nord-Nord-Est con intensità di 38 km/h. Raffiche fino a 51 km/h. Temperature: 5°C la minima e 14°C la massima. Caserta – Soleggiamento diffuso. Vento di Tramontana con intensità di 23 km/h. Raffiche fino a 26 km/h. Temperature comprese tra 4°C e 15°C . Napoli – Sereno. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord con intensità di 27 km/h. Possibili raffiche fino a 37 km/h. Temperature comprese tra 7°C e 16°C . Salerno – Giornata serena. Vento da Nord con intensità di 33 km/h. Raffiche fino ...

