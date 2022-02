Il metaverso Benetton debutta con la Milano Fashion Week

Advertising

Marcel_Bel89 : Lo store milanese #Benetton si tinge di rosa ed entra nel Metaverso - tribuna_treviso : [NORDEST ECONOMIA] / Anche Benetton entra nel mondo virtuale del Metaverso, quello che per Zuckerberg è il futuro d… - nuova_venezia : [NORDEST ECONOMIA] / Anche Benetton entra nel mondo virtuale del Metaverso, quello che per Zuckerberg è il futuro d… - mattinodipadova : [NORDEST ECONOMIA] / Anche Benetton entra nel mondo virtuale del Metaverso, quello che per Zuckerberg è il futuro d… - CorriereAlpi : [NORDEST ECONOMIA] / Anche Benetton entra nel mondo virtuale del Metaverso, quello che per Zuckerberg è il futuro d… -

Ultime Notizie dalla rete : metaverso Benetton

United Colors ofè entrato nel. In occasione di Milano Moda Donna in partenza oggi, il brand ha adattato il flagship store in corso Vittorio Emanuele allo store nelche aprirà presto con ...Lo store di United Colors ofnelavrà però un approccio nuovo. I visitatori infatti non acquisteranno capi ma parteciperanno a esperienze di gaming che consentiranno loro di ..."Siamo tra i primi brand a sperimentare l'omnicanalità diffusa, cioè la circolarità tra mondo fisico - metaverso - mondo fisico - spiega Antonio Patrissi, Chief Digital Officer di Benetton Group - ...Avranno lo stesso look and feel esperienziale il nuovo store United Colors of Benetton in Corso Vittorio Emanuele e il suo omologo nel Metaverso. Il flagship store milanese per l'occasione si tingerà ...