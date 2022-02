Il Legionario: biglietti in omaggio per vedere al cinema il film di Hleb Papou (Di martedì 22 febbraio 2022) Scoprite come ottenere i biglietti omaggio per le proiezioni de Il Legionario, il film di Hleb Papou, nei cinema dal 24 febbraio. In occasione dell'uscita de Il Legionario, il nuovo film diretto dal regista di origini bielorusse Hleb Papou, sono stati messi a disposizione una serie di biglietti omaggio per le proiezioni del film. Nell'ultima settimana di febbraio, arriva nei cinema italiani Il Legionario, il film diretto da Hleb Papou, alla sua prima regia per quanto riguarda i lungometraggi. Il progetto, nato dall'omonimo cortometraggio, è stato presentato allo scorso ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 febbraio 2022) Scoprite come ottenere iper le proiezioni de Il, ildi, neidal 24 febbraio. In occasione dell'uscita de Il, il nuovodiretto dal regista di origini bielorusse, sono stati messi a disposizione una serie diper le proiezioni del. Nell'ultima settimana di febbraio, arriva neiitaliani Il, ildiretto da, alla sua prima regia per quanto riguarda i lungometraggi. Il progetto, nato dall'omonimo cortometraggio, è stato presentato allo scorso ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Legionario: biglietti in omaggio per vedere al cinema il film di Hleb Papou - Digi_TO : RT @twitorino: ? Mercoledì 23/2, alle ore 15, puoi vincere una coppia di biglietti omaggio per le proiezioni di venerdì 25/2 e sabato 26/2… - davidearato : @citytaxitorino? Mercoledì 23/2, alle ore 15, puoi vincere una coppia di biglietti omaggio per le proiezioni di ven… - fcarcillo : RT twitorino '? Mercoledì 23/2, alle ore 15, puoi vincere una coppia di biglietti omaggio per le proiezioni di vene… - TAXICABria : RT @twitorino: ? Mercoledì 23/2, alle ore 15, puoi vincere una coppia di biglietti omaggio per le proiezioni di venerdì 25/2 e sabato 26/2… -