Il lampo di Vlahovic | poi Parejo gela i bianconeri | guarda gli highlights di Villarreal - Juve

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, lapareggia per 1 - 1 in casa del. In gol, dopo 33 secondi, eglidel match

Gol lampo dopo 32 secondi al debutto in Champions: Vlahovic prima da record - Pareggio con rimpianti per la Juventus a Villarreal: 1-1 con Parejo che pareggia il gol lampo di Vlahovic - Villarreal Juve 1-1: lampo di Vlahovic, Parejo la pareggia. Tutto rimandato - Il lampo di Vlahovic, poi Parejo gela la Juve: rivedi il pari col Villarreal

Nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, la Juve pareggia per 1 - 1 in casa del Villarreal. In gol, dopo 33 secondi, e Parejo. Guarda gli highlights del matchAllo stadio 'de la Ceramica' finisce 1 - 1: non basta il goldinel giorno del suo esordio nella massima competizione europea, i Sottomarini gialli hanno rimesso la sfida in equilibrio ..."Vlahovic festeggia l'esordio in Champions con un gol record dopo mezzo minuto. Poi nella ripresa la Juve subisce il pareggio del Villarreal".La rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani sportivi e non in edicola oggi Il pareggio della Juventus all'Estadio de la Ceramica contro il Villarreal in Champions League, l'impegno del Napoli ...