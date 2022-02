Il Kuwait cancella la legge contro le persone transgender | “Era anticostituzionale”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 22 febbraio 2022) Passi in avanti in Medio Oriente. Ilhato lache da 15 anni veniva utilizzata per discriminare e perseguire le. Il 16 febbraio scorso la Corte costituzionale dello Stato del Golfo ha modificato l’articolo 198 del Codice penale che prevedeva il reato di “imitazione del sesso opposto” e che dava la libertà alle autorità deldi arrestare e mandare in carcere (fino a un anno di reclusione) tutte leche “imitavano” il sesso opposto, in riferimento all’aspetto fisico e al comportamento. La Corte costituzionale delha annullato l’articolo in quanto in contrasto con l’articolo 30 della Costituzione che garantisce la libertà personale. La decisione della Corte è stata accolta da Amnesty ...