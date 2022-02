(Di martedì 22 febbraio 2022) Passi in avanti in Medio Oriente. Ilhato lache da 15 anni veniva utilizzata per discriminare e perseguire le. Il 16 febbraio scorso la Corte costituzionale ...

Advertising

Luce_news : Il Kuwait cancella la legge contro le persone transgender: “Era anticostituzionale” - anna113tk : RT @PBerizzi: In Kuwait dopo 62 anni una sentenza della Corte Costituzionale cancella la legge che puniva i transessuali e che li faceva fi… - RenatoLucia3 : RT @PBerizzi: In Kuwait dopo 62 anni una sentenza della Corte Costituzionale cancella la legge che puniva i transessuali e che li faceva fi… - CalifanoRosy : RT @amnestyitalia: #BuoneNotizie #Kuwait: la Corte costituzionale ha annullato l’articolo 198 del codice penale sul reato di “imitazione de… - StellaSirio60 : RT @amnestyitalia: #BuoneNotizie #Kuwait: la Corte costituzionale ha annullato l’articolo 198 del codice penale sul reato di “imitazione de… -

Ultime Notizie dalla rete : Kuwait cancella

Luce

La storia di Maha al - Mutairi, la donna transgender rinchiusa in un carcere maschile inAmnesty International chiede dunque il rilascio immediato di Maha al - Mutairi , una transgender di 40 ...Leggi Anche dal blog di Riccardo Noury, dure condanne per le proteste degli apolidi La Corte costituzionale aveva accolto il ricorso sull'articolo 198 alla fine del 2021, anche a seguito del ...Il 16 febbraio è arrivata una gran bella notizia per le organizzazioni per i diritti umani e soprattutto per la comunità transgender del Kuwait ...