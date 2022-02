Il Guardian: «La Russia ha sacrificato Valieva come i soldati mandati a morire in Ucraina» (Di martedì 22 febbraio 2022) Prima ci sarà “un attacco informatico che mette fuori uso la rete elettrica e Internet, bloccando le reti di telefonia mobile”. Poi “i paramilitari faranno quanto più disordine possibile”. Poi “ci sarà un blitz di propaganda e disinformazione. E poi – finalmente – il sacrificio di sangue: i giovani e le giovani addestrati che vanno a deporre i loro corpi per la grande Russia”. Ma prima di tutto questo, c’è stata Kamila Valieva, anni 15. Che il Guardian, con un editoriale di Jonathan Liew, pone come esempio della aggressiva politica “usa e getta” che la Russia usa con i suoi giovani, la sua gente, persino i suoi più grandi talenti sportivi. La metafora bellica, mentre le truppe russe si apprestano a invadere l’Ucraina è forte. come ha potuto la Russia – ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) Prima ci sarà “un attacco informatico che mette fuori uso la rete elettrica e Internet, bloccando le reti di telefonia mobile”. Poi “i paramilitari faranno quanto più disordine possibile”. Poi “ci sarà un blitz di propaganda e disinformazione. E poi – finalmente – il sacrificio di sangue: i giovani e le giovani addestrati che vanno a deporre i loro corpi per la grande”. Ma prima di tutto questo, c’è stata Kamila, anni 15. Che il, con un editoriale di Jonathan Liew, poneesempio della aggressiva politica “usa e getta” che lausa con i suoi giovani, la sua gente, persino i suoi più grandi talenti sportivi. La metafora bellica, mentre le truppe russe si apprestano a invadere l’è forte.ha potuto la– ...

Advertising

napolista : Il Guardian: «La Russia ha sacrificato #Valieva come i soldati mandati a morire in Ucraina» “Se la Nato non riesce… - Ucrainarussia : #Londra: La Gran Bretagna domani annuncerà sanzioni contro la #Russia a causa del riconoscimento del DPR e LPR - @guardian. ???????? - Tina54748025 : ?????La Gran Bretagna annuncerà domani le sanzioni contro la Russia per il riconoscimento di DNR e LNR, scrive il Guardian ?????? - BossolaMauro : Secondo il #Guardian, la strategia di guerra ibrida della #Russia si basa sul seminare confusione e disinformazione… - Moixus1970 : RT @rtl1025: ???'Non c'è alcun motivo per la #Russia di attaccare nessuno'. Lo ha detto il portavoce di Vladimir #Putin, Dmitry Peskov, il q… -