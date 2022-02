Il giro d’affari del mobile gaming raggiungerà i 153,3 miliardi di dollari entro il 2027 (Di martedì 22 febbraio 2022) La crescita è di quelle che neanche i Paesi emergenti di maggior successo hanno mai visto, neppure negli anni migliori. L’11,5%, questo è l’incremento annuo previsto da Reportlinker del settore del mobile gaming tra il 2021 e il 2027. Alla fine di questo periodo il giro d’affari complessivo di questo settore raggiungerà, secondo tali stime, la cifra record di 153,3 miliardi di dollari. Se consideriamo che nel 2020, anno in cui le restrizioni hanno comunque favorito il gioco, tale cifra era di 71,9 miliardi, sempre di dollari, siamo davanti a più che un raddoppio in soli 7 anni. Pochissimi mercati possono presentare performance simili. Il segmento di gran lunga più importante, quello dei giochi su ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 febbraio 2022) La crescita è di quelle che neanche i Paesi emergenti di maggior successo hanno mai visto, neppure negli anni migliori. L’11,5%, questo è l’incremento annuo previsto da Reportlinker del settore deltra il 2021 e il. Alla fine di questo periodo ilcomplessivo di questo settore, secondo tali stime, la cifra record di 153,3di. Se consideriamo che nel 2020, anno in cui le restrizioni hanno comunque favorito il gioco, tale cifra era di 71,9, sempre di, siamo davanti a più che un raddoppio in soli 7 anni. Pochissimi mercati possono presentare performance simili. Il segmento di gran lunga più importante, quello dei giochi su ...

Advertising

CarloCalenda : Attenzione: 1. Normalizzare le tariffe delle concessioni. Oggi lo Stato incassa circa 100 milioni, a fronte di un g… - VeraEsincera : RT @CarloCalenda: Attenzione: 1. Normalizzare le tariffe delle concessioni. Oggi lo Stato incassa circa 100 milioni, a fronte di un giro d'… - claudio301065 : RT @sottoinchiesta: ???Oggi @Radio1Rai @manufalcetti #edicolevotive:camorra le ha piazzate ovunque #Presadiretta:animali come figli:il giro… - manufalcetti : RT @sottoinchiesta: ???Oggi @Radio1Rai @manufalcetti #edicolevotive:camorra le ha piazzate ovunque #Presadiretta:animali come figli:il giro… - giammari59 : RT @Presa_Diretta: AMORE BESTIALE Questa sera 21.20 #Rai3 Erano i nostri migliori amici, cani e gatti, oggi li amiamo come figli. E attor… -

Ultime Notizie dalla rete : giro d’affari Operazione antidroga a Bitonto, giro d'affari da quasi un milione al mese Quotidiano del Sud