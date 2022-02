Il Giornale | Ospina si iscrive al clan delle mani bucate | era invidioso di Maignan e Handanovic

(Di martedì 22 febbraio 2022) Su Il, Elia Pagnoni commenta il pareggio di ieri sera tra Cagliari e Napoli con una speciale menzione per, autore di una papera che ha fruttato il gol della squadra di Mazzarri. “Anche il Napoli sial campionato del “ciapa no”, tradito dal suo portieree salvato solo da Osimhen, bravo a sfruttare i venticinque minuti di partita che ha potuto concedersi.gesta diviste nel weekend, sial, mentre il gigante nigeriano trova l’inzuccata che rende meno amara la trasferta sarda, anche se contro la terzultima in classifica Spalletti spreca la grande ...

All'inizio della ripresa è il Cagliari che dà la svolta alla partita: prima Deiola spreca un rigore in movimento, poi Gaston Pereiro beffacon un tiro a giro non irresistibile che rimbalza ...Il tabellino Napoli:, Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Fabia Ruiz, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Dimarco (90' D'Ambrosio), ...Di questo passo anche la Salernitana può rientrare in zona scudetto Su Il Giornale, Elia Pagnoni commenta il pareggio di ieri sera tra Cagliari e Napoli con una speciale menzione per Ospina, autore di ...Osimhen salva un Napoli bruttissimo sovrastato dall’intensità e dalla fisicità del Cagliari. Il cambio di sistema di gioco con il passaggio al 3-4-2-1 non si rivela una mossa giusta da parte di ...