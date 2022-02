Il gioco delle tre carte di Instagram che manipola gli utenti sul tempo passato sul social (Di martedì 22 febbraio 2022) Secondo TechCrunch, c’è una revisione del limite di tempo su Instagram. Gli utenti vengono indotti ad aggiornare le impostazioni della piattaforma. All’inizio, ogni utente poteva limitare la propria accessibilità ad Instagram inserendo nelle impostazioni un limite di tempo minimo di cinque minuti al giorno, ma le nuove opzioni estendono la durata minima a trenta minuti e arrivano fino a tre ore. TechCrunch raccoglie gli screenshot di un utente di Instagram che prima aveva inserito, come promemoria giornaliero di durata sul social, il limite di dieci minuti, mentre ora si ritrova «obbligato» da un popup che gli appare sullo schermo, nella parte superiore del feed, ad impostare un nuovo limite giornaliero. Leggi anche > Su Instagram arriva il ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 febbraio 2022) Secondo TechCrunch, c’è una revisione del limite disu. Glivengono indotti ad aggiornare le impostazioni della piattaforma. All’inizio, ogni utente poteva limitare la propria accessibilità adinserendo nelle impostazioni un limite diminimo di cinque minuti al giorno, ma le nuove opzioni estendono la durata minima a trenta minuti e arrivano fino a tre ore. TechCrunch raccoglie gli screenshot di un utente diche prima aveva inserito, come promemoria giornaliero di durata sul, il limite di dieci minuti, mentre ora si ritrova «obbligato» da un popup che gli appare sullo schermo, nella parte superiore del feed, ad impostare un nuovo limite giornaliero. Leggi anche > Suarriva il ...

