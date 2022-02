Il fascino “uniticante” di Margherita di Savoia

Leggi su curiosauro

(Di martedì 22 febbraio 2022)diè un personaggio storico molto studiato e amato. In pratica è stata la prima regina dell’Italia unita. E secondo molti commentatori il suofu determinante per le sorti della nostra nazione. Senza il suo carisma, la monarchia sabauda, probabilmente, avrebbe ottenuto minore consenso… La reginadi(wikipedia) – curiosauro.itdi, una regina unificantedifu la prima donna a regnare (come consorte di Umberto I) in Italia dopo l’unificazione. È vero, il primo re dell’Italia unita fu Vittorio Emanuele II , ma questo monarca era già vedovo dal 1855… quindi la prima donna sul trono fu proprio la moglie di Umberto. Si dice spesso che...