Il delirante discorso di Putin sull’Ucraina

(Di martedì 22 febbraio 2022) Pubblichiamo la versione integrale delpronunciato da Vladimirper giustificare il riconoscimento delle repubbliche secessioniste ucraine del Donbass e Lugansk. Cittadini russi, amici, L’argomento del mio intervento è su ciò che sta succedendo i in Ucraina e il motivo per cui è così importante per noi, per la Russia. Naturalmente il mio messaggio è rivolto anche ai nostri connazionali in Ucraina. La questione è molto seria e deve essere discussa in modo approfondito. La situazione nel Donbass ha raggiunto una fase critica. Oggi parlo a voi direttamente non solo per spiegare cosa sta succedendo, ma anche per informarvi delle decisioni prese e di potenziali ulteriori sviluppi. Vorrei sottolineare ancora una volta che l’Ucraina non è solo un paese vicino a noi. È una parte inalienabile della nostra storia, cultura e spazio “spirituale”. ...