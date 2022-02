Il consiglio regionale dimentica già l’emergenza climatica | posposto il voto sugli atti di indirizzo

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 22 febbraio 2022) Su richiesta del capogruppo della Lega Alberto Preioni, ildel Piemonte ha ripreso i lavori di oggi posponendo ildilegati al seduta straordinaria di ieri sul clima, e ha aperto con la delibera da 430 milioni in materia di sanità territoriale. A illustrare la proposta, l’assessore alla Sanità, Luigi Icardi.“Attraverso una piattaforma creata da Agenas – ha spiegato Icardi – dobbiamo inserire entro il 28 febbraio tutte le schede relative agli interventi. Purtroppo c’è stato un taglio alle Regioni del Centro-Nord per portare al 40% il fondo del Pnrr per il Sud. Poi c’è stato un ulteriore taglio del 5% per portare il Mezzogiorno al 45%, intervenuto quando il piano era già pronto, così abbiamo preferito non tagliare il numero delle strutture ma ...