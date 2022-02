Il Chelsea punta il difensore del Real Madrid (Di martedì 22 febbraio 2022) Incontro di mercato tra i Blancos e i Blues per una trattativa che potrebbe portare un difensore a Londra. Militao Real Madrid ChelseaA dare la notizia è Gianluca Di Marzio, che spiega come il Chelsea sia interessato a Militao per la prossima stagione. Il difensore, attualmente del Real Madrid, percepisce uno stipendio di 2,5 milioni a stagione fino al 2025, e il club spagnolo preferirebbe rinnovare il giocatore e trattenerlo ancora in squadra. A marzo dovrebbe esserci l’incontro con il club inglese, verrà valutata l’offerta e forse ci sarà il trasferimento. Francesco Canu Leggi su rompipallone (Di martedì 22 febbraio 2022) Incontro di mercato tra i Blancos e i Blues per una trattativa che potrebbe portare una Londra. MilitaoA dare la notizia è Gianluca Di Marzio, che spiega come ilsia interessato a Militao per la prossima stagione. Il, attualmente del, percepisce uno stipendio di 2,5 milioni a stagione fino al 2025, e il club spagnolo preferirebbe rinnovare il giocatore e trattenerlo ancora in squadra. A marzo dovrebbe esserci l’incontro con il club inglese, verrà valutata l’offerta e forse ci sarà il trasferimento. Francesco Canu

