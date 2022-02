Il carnevale all’Hard Rock Cafe di Roma (Di martedì 22 febbraio 2022) – Una colazione in famiglia per festeggiare il carnevale 2022 insieme sabato 26 febbraio, dalle 10 alle 12 all’Hard Rock Cafe di Roma. Colori, maschere e una deliziosa colazione americana accoglieranno le famiglie per far vivere ai più piccoli, ma non solo, un momento unico e indimenticabile. Nel Cafe di Via Veneto ogni bambino riceverà un regalo ricordo della mattinata. Il menu è disponibile, su richiesta, anche nella versione vegetariana. https://www.hardRockCafe.com/location/rome/it/ Menu Colazione – Kids & Adulti Uova strapazzate Croccante bacon Salsiccia Pomodoro grigliato Sauté di funghi Champignon Pane tostato Pancake Marmellata / burro / Nutella / sciroppo d’acero d’accompagnamento Bevande: Succo di frutta Una bevanda calda a scelta tra ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022) – Una colazione in famiglia per festeggiare il2022 insieme sabato 26 febbraio, dalle 10 alle 12di. Colori, maschere e una deliziosa colazione americana accoglieranno le famiglie per far vivere ai più piccoli, ma non solo, un momento unico e indimenticabile. Neldi Via Veneto ogni bambino riceverà un regalo ricordo della mattinata. Il menu è disponibile, su richiesta, anche nella versione vegetariana. https://www.hard.com/location/rome/it/ Menu Colazione – Kids & Adulti Uova strapazzate Croccante bacon Salsiccia Pomodoro grigliato Sauté di funghi Champignon Pane tostato Pancake Marmellata / burro / Nutella / sciroppo d’acero d’accompagnamento Bevande: Succo di frutta Una bevanda calda a scelta tra ...

Venice_Carnival : ?? Esplosione di musica all’Hard Rock Cafe Venezia con i Queen of Saba. Al #CarnevaleVenezia2022 non manca il diver… - pavel_oplt : RT @Venice_Carnival: ?? Let the Carnival begin al #CarnevaleVenezia2022 Non perdete le serate di musica all’Hard Rock Cafe Venezia ?? ?? Do… - giuliaforpeace : RT @Venice_Carnival: ?? Let the Carnival begin al #CarnevaleVenezia2022 Non perdete le serate di musica all’Hard Rock Cafe Venezia ?? ?? Do… - sketter1969 : RT @Venice_Carnival: ?? Let the Carnival begin al #CarnevaleVenezia2022 Non perdete le serate di musica all’Hard Rock Cafe Venezia ?? ?? Do… - Venice_Carnival : ?? Let the Carnival begin al #CarnevaleVenezia2022 Non perdete le serate di musica all’Hard Rock Cafe Venezia ?? ??… -

Ultime Notizie dalla rete : carnevale all’Hard ITS Academy: viaggio tra i migliori ITS d'Italia Studenti.it