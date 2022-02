Il campionato è aperto per manifesta incapacità delle pretendenti allo scudetto

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 febbraio 2022) “No offence intended” o “sine ira et studio” – a seconda che si preferisca la via anglosassone o quella più classica – seguire il Napoli è divenuto ormai un conclamato esercizio di estrazione dell’acqua dal deserto. Viene un tempo in cui, per forza di cose, si considerano gli investimenti necessari all’opera ed il senso dell’impresa. C’è infatti una domanda che non posso più eludere e che più o meno suona così: se anche davvero dovesse capitare di vincere, ove mai si riuscisse a sintetizzare, in mezzo a tonnellate di sabbia, una goccia, ne uscirei più felice? La risposta, da tempo, non posso negarlo, è sempre più interlocutoria, né per disfattismo né per inimicizia verso il gusto di godere, piuttosto perché anche nella famigerata vittoria ciascuno deve trovare un cantuccio nel quale potersi ritrovare a proprio agio e io sento che quello spazio si è ristretto a tal punto da non ...