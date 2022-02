Il bollettino Covid di oggi 22 febbraio 2022: i nuovi contagi e i focolai regione per regione (Di martedì 22 febbraio 2022) Il bollettino Covid di oggi, martedì 22 febbraio 2022. Il report aggiornato che attesta l'andamento della pandemia in Italia sarà reso noto come di consueto dal ministero della Salute tra le 17 e le 18. Riporteremo qui tutti i dati... Leggi su today (Di martedì 22 febbraio 2022) Ildi, martedì 22. Il report aggiornato che attesta l'andamento della pandemia in Italia sarà reso noto come di consueto dal ministero della Salute tra le 17 e le 18. Riporteremo qui tutti i dati...

Advertising

lifestyleblogit : Covid oggi Basilicata, 812 contagi e nessun morto: bollettino 22 febbraio - - avespartacus : RT @RegionePuglia: #COVID19 #Covid_19 Aggiornamento in #Puglia al #22febbraio. Consulta il bollettino?? - corrierefirenze : #COVID19 I ricoverati sono 1.022 (16 in meno rispetto a ieri), di cui 55 in terapia intensiva (3 in meno) - ReggioPress : Covid oggi: dati e contagi in Emilia Romagna del 22 febbraio 2022, il bollettino - telodogratis : Covid oggi Basilicata, 812 contagi e nessun morto: bollettino 22 febbraio -