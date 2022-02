I Rodriguez a casa di Belen: sono i saluti prima di partire per L’Isola dei famosi? (Di martedì 22 febbraio 2022) C’è qualcosa che Cecilia Rodriguez vorrebbe dire ma non può ancora raccontare però ieri a casa di Belen c’erano tutti o quasi tutto il clan Rodriguez. A casa della showgirl si notano le telecamere. sono quelle delL’Isola dei famosi? Cecilia fa notare che c’è gente che piange, che si ama, che si abbraccia e piange ancora e a lei quasi viene il diabete per tanta dolcezza. Lei è l’unica a non piangere, si diverte mentre la bellissima cognata, la fidanzata di Jeremias, piange più di tutti. Anche Veronica Cozzani è commossa mentre sembra salutare il marito pronto per un lungo viaggio. Qualcuno sta per partire per L’Isola dei famosi? Jeremias e Gustavo Rodriguez insieme ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 febbraio 2022) C’è qualcosa che Ceciliavorrebbe dire ma non può ancora raccontare però ieri adic’erano tutti o quasi tutto il clan. Adella showgirl si notano le telecamere.quelle deldei? Cecilia fa notare che c’è gente che piange, che si ama, che si abbraccia e piange ancora e a lei quasi viene il diabete per tanta dolcezza. Lei è l’unica a non piangere, si diverte mentre la bellissima cognata, la fidanzata di Jeremias, piange più di tutti. Anche Veronica Cozzani è commossa mentre sembra salutare il marito pronto per un lungo viaggio. Qualcuno sta perperdei? Jeremias e Gustavoinsieme ...

Advertising

VanityFairIt : I tre sono stati paparazzati fuori dalla casa del ballerino, dove avevano trascorso la notte: lui e il figlio, poi,… - infoitcultura : Belen Rodriguez su De Martino: “Ha le chiavi di casa mia, la verità…” - MatteoIammarino : RT @DeLuciaUnige: Agenzia Mastikazzi, Comunicato N. 147. Cecilia Rodriguez ha spalato la neve fuori casa sua. - Leonardo44447 : @AndreCardi Mi spiace che Carlos Rodriguez non sia riuscito a prendersi il podio. Sarebbe stato un bel finale per u… - Diegosper : @Gianpaolo_5 @Walrus1715 Non hai capito. Non mettiamo in fila 3 passaggi, non facciamo mezzo tiro in porta contro m… -