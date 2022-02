I Marchi auto più affidabili per Altroconsumo, primeggiano Toyota e Lexus (Di martedì 22 febbraio 2022) L'automobile è uno dei mezzi di trasporto più usati per gli spostamenti quotidiani della maggior parte dei cittadini, ma quale è il livello di affidabilità delle vetture che guidiamo? Come emerso dall'... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) L'mobile è uno dei mezzi di trasporto più usati per gli spostamenti quotidiani della maggior parte dei cittadini, ma quale è il livello dità delle vetture che guidiamo? Come emerso dall'...

Ultime Notizie dalla rete : Marchi auto I Marchi auto più affidabili per Altroconsumo, primeggiano Toyota e Lexus ...a stilare la classifica della soddisfazione per le auto di una certa marca. Emerge che i modelli preferiti dai consumatori appartengono ad una gamma molto alta , troviamo infatti sul podio marchi ...

I Marchi auto più affidabili per Altroconsumo, primeggiano Toyota e Lexus QN Motori Le immatricolazioni di auto in crisi profonda. Fiat e Toyota le più vendute a Modena Il motore diesel è sceso al 22% delle preferenze degli italiani e quello a benzina al 30% Quali sono state infine le marche di auto più acquistate dai modenesi nel mese di gennaio 2022?

