I filo russi festeggiano nel Donbass dopo la dichiarazione di Putin | video

Advertising

ilriformista : Putin parla alla nazione e definisce l’Ucraina “parte integrante di storia e cultura russa, creata da Lenin”. Il pr… - Agenzia_Ansa : FLASH I Una potente esplosione è stata segnalata nel centro di Donetsk, nell'Ucraina orientale, vicino al palazzo d… - Agenzia_Ansa : Una potente esplosione è stata segnalata nel centro di Donetsk vicino al palazzo del governo dei separatisti filo-r… - Paolo18030138 : RT @jacopo_iacoboni: Ma quindi che truppe e carri armati russi siano entrati nel Donbas ufficialmente si può chiamare “invasione” criminale… - Antongiulio2 : RT @jacopo_iacoboni: Ma quindi che truppe e carri armati russi siano entrati nel Donbas ufficialmente si può chiamare “invasione” criminale… -

Ultime Notizie dalla rete : filo russi

MOSCA Vladimir Putin ha riconosciuto le due "repubbliche" separatiste- Cremlino del Donbass firmando un decreto davanti alle telecamere della tv di Stato. Poi ha ordinato alle forze armate russe di schierarsi in questa zona dell'Ucraina controllata dai ribelli: ...Ecco come gli abitanti delle regioni nel Donbass che Putin ha riconosciuto, di fatto unendole alla Russia festeggiano dopo la dichiarazione in diretta tv del leader del Cremlino.MILANO, 22 FEB - Piazza Affari viene investita dalle vendite, al pari delle altre Borse europee, spaventate dall'escalation militare in Ucraina, dopo il riconoscimento da parte di Mosca delle due ...Calo de 2,4% circa a 3880 punti per il future Eurostoxx 50. Il future crolla: lunedì sera Vladimir Putin ha riconosciuto le due regioni separatiste filo-russe dell'Ucraina e ordinato all'esercito di ...