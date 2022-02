I dubbi degli italiani portano al picco di ricerche su Google: «La Russia ha attaccato?» (Di martedì 22 febbraio 2022) Quando le persone hanno dubbi tendono a chiedere a Google. Nell’ultimo periodo i dubbi degli italiani riguardano soprattutto il conflitto tra Russia e Ucraina e, come sempre accade, la domanda viene fatta a Google. Ecco che allora la percentuale di «la Russia ha attaccato?» è aumentata esponenzialmente, con un picco altissimo che chiarisce il forte interesse deli italiani rispetto a questa tematica. Il dato relativo all’aumento di ricerche è frutto di uno studio di AvantGrade.com, agenzia di Seo & digital marketing, che ha analizzato i trend di ricerca su Google negli ultimi 7 giorni. LEGGI ANCHE >>> Quella in corso tra Russia e Stati ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 febbraio 2022) Quando le persone hannotendono a chiedere a. Nell’ultimo periodo iriguardano soprattutto il conflitto trae Ucraina e, come sempre accade, la domanda viene fatta a. Ecco che allora la percentuale di «laha?» è aumentata esponenzialmente, con unaltissimo che chiarisce il forte interesse delirispetto a questa tematica. Il dato relativo all’aumento diè frutto di uno studio di AvantGrade.com, agenzia di Seo & digital marketing, che ha analizzato i trend di ricerca sunegli ultimi 7 giorni. LEGGI ANCHE >>> Quella in corso trae Stati ...

