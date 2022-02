‘Ho avuto paura di morire. Scuola? Non la ricordo senza mascherine’. Così il Covid ha cambiato le vite di Nina e Bianca, 9 e 10 anni: le loro voci (Di martedì 22 febbraio 2022) Come sono cambiate le vite dei bambini in due anni di pandemia? Si ricordano come era la vita prima del Covid? La Scuola in presenza, senza mascherina, i baci e gli abbracci senza la paura e l’ansia del contagio? E quali sono le speranze per il futuro? A due anni dal 21 febbraio del 2020, Valentina Petrini lo ha chiesto a Nina e Bianca, due amiche di nove e dieci anni. “Io all’inizio ho avuto paura di morire, pessimista quale sono –racconta Nina. – Non capivo cosa stava succedendo”. Bianca ammette la fatica di immaginare oggi una classe senza le mascherine. “La cosa strana è che io ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Come sono cambiate ledei bambini in duedi pandemia? Si ricordano come era la vita prima del? Lain premascherina, i baci e gli abbraccilae l’ansia del contagio? E quali sono le speranze per il futuro? A duedal 21 febbraio del 2020, Valentina Petrini lo ha chiesto a, due amiche di nove e dieci. “Io all’inizio hodi, pessimista quale sono –racconta. – Non capivo cosa stava succedendo”.ammette la fatica di immaginare oggi una classele mascherine. “La cosa strana è che io ho ...

