Highlights e gol Chelsea-Lille 2-0 | Champions League 2021 2022 VIDEO

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ilcon glied i gol di2-0, sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale della Uefa. Nel primo tempo la partenza dei padroni di casa è veemente. I Blues iniziano fortissimo e concretizzano i loro sforzi all’8? di gioco. Qui Havertz, su un angolo ottimamente tirato da Zyiech, brucia tutta la retroguardia francese e di testa piazza la palla dove Jardim non può veramente arrivare. I francesi provano timidamente ad uscire ma sono rare le occasioni in cui riescono ad impensierire veramente Mendy. Nella ripresa i ritmi si allentano leggermente. Gli uomini di Tuchel chiudono alla grande tutti gli spazi ed in ripartenza fanno malissimo. Al 63? Pulisic firma il meritato raddoppio mettendo la sua ...

Advertising

sportface2016 : #VillarrealJuventus: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS #ChampionsLeague - Pall_Gonfiato : #VillarrealJuventus 1-1 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): discreta prova dei bianconeri, ma risultato in bilico. Super… - andreastoolbox : Alessandria Perugia 1-2, gol e highlights di Serie B | Sky Sport - sportli26181512 : Alessandria-Perugia 1-2: video, gol e highlights: Prosegue la striscia di risultati positivi del Perugia che ha vin… - sportli26181512 : Cremonese-Vicenza: video, gol e highlights: Il match valevole per la venticinquesima giornata della Serie B tra la… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

1' Vlahovic (J), 66' Parejo (V) VILLARREAL (4 - 4 - 2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, A. Moreno; Lo Celso, Danjuma. All. Emery JUVENTUS (4 - 4 -...Il video con glie idi Messina - Monopoli , sfida valida come recupero della 22esima giornata del girone C della Serie C 2021/2022 . Colpo per la formazione di casa, che in un campo pesante per la ...Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Villareal-Juventus, andata degli ottavi di finale della Champions League 2022 di calcio.Video gol e highlights di Villarreal Juve: match di questa sera valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.