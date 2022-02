Guendalina Tavassi, arrestato l’ex marito Umberto D’Aponte: il video shock (Di martedì 22 febbraio 2022) Guendalina Tavassi ha rilevato dove si trova attualmente il suo ex marito Umberto D’Aponte. Dopo frasi dette e non dette, minacce ed aggressioni, l’uomo è stato arrestato, così come potete ascoltare nel video in apertura del nostro articolo. Guendalina Tavassi, arrestato l’ex marito Umberto D’Aponte Brutta storia quella tra Guendalina Tavassi e il suo ex marito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 22 febbraio 2022)ha rilevato dove si trova attualmente il suo ex. Dopo frasi dette e non dette, minacce ed aggressioni, l’uomo è stato, così come potete ascoltare nelin apertura del nostro articolo.Brutta storia quella trae il suo ex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

