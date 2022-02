Guadalajara | buona la prima per Bronzetti

(Di martedì 22 febbraio 2022) Nel WTA 250 sul cemento messicano - live su SuperTennis - la 23enne di Villa Verucchio, promossa dalle qualificazioni, supera in rimonta la statunitense MvNally all’esordio nel main draw. La britannica Raducanu n.1 del seeding

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Guadalajara buona

Presentato in anteprima mondiale al Festival internazionale del cinema di, è l'...amare La sceneggiatura regge bene e sorprende con una serie di intrecci spumeggianti e la regia è di......top ten per la prima volta nella sua carriera e dunque a disputare le Wta Finals di. 'A ... Ma ovviamente, quando sei unagiocatrice, hai questi cose fuori dal campo. Devo iniziare ad ...Lucia Bronzetti ha sconfitto Caty McNally per 6-7(5), 6-3, 6-3 e ottenuto l’accesso al secondo turno del Wta 250 di Guadalajara 2022 ... specialista nel doppio e comunque buona singolarista, ha ...È cominciato il WTA 250 di Guadalajara, nella stessa location dove ... Ci sono stati alcuni spunti interessanti, soprattutto una buona resistenza nelle prime fasi col rovescio e il servizio ...