Gruppo Volkswagen - Porsche, al via le trattative per la quotazione in Borsa (Di martedì 22 febbraio 2022) Il Gruppo Volkswagen compie il primo passo verso un'operazione da anni finita nel tritacarne delle indiscrezioni di stampa e delle speculazioni degli investitori: la quotazione in Borsa della Porsche . Il costruttore di Wolfsburg, infatti, ha iniziato a dialogare con il suo principale azionista, la Porsche Automobil Holding, in merito ai termini principali di una potenziale Ipo della Porsche Ag, controllata al 100% dal 2012. trattative avanzate. Attualmente, le trattative sono in una fase avanzata come dimostrato anche dalla sottoscrizione di un accordo quadro che, nelle intenzione della Volkswagen e della holding delle famiglie Porsche e Piëch, dovrebbe costituire la base per ulteriori passaggi nella ... Leggi su quattroruote (Di martedì 22 febbraio 2022) Ilcompie il primo passo verso un'operazione da anni finita nel tritacarne delle indiscrezioni di stampa e delle speculazioni degli investitori: laindella. Il costruttore di Wolfsburg, infatti, ha iniziato a dialogare con il suo principale azionista, laAutomobil Holding, in merito ai termini principali di una potenziale Ipo dellaAg, controllata al 100% dal 2012.avanzate. Attualmente, lesono in una fase avanzata come dimostrato anche dalla sottoscrizione di un accordo quadro che, nelle intenzione dellae della holding delle famigliee Piëch, dovrebbe costituire la base per ulteriori passaggi nella ...

